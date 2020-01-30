10 вещей, которые подорожают в 2020-м

Рост цен – процесс привычный и, в общем-то, естественный. Пока дешевеют деньги, товары и услуги будут только дорожать, а инфляция есть у всех валют. Исключения встречаются, но общая тенденция именно такова. Потому не будем ждать чуда, но разберемся, исходя из сегодняшних данных, что, когда и насколько подорожает в 2020 году.

Подорожает топливо

В 2020 году топливо дорожало 4 раза на 1 копейку. В течение 2019 цена бензина и дизеля менялась 29 раз, чаще всего дорожало на 1 копейку и несколько раз дешевело на ту же копейку.

25 января 2019 года бензин АИ-95 стоил 1,52 руб. 25 января 2020 года – 1,77 руб. Это 16,5%.

Дизель, за этот же период, подорожал с 1,53 руб. до 1,77 руб. Разница – 15,7%.

А 26 января было еще одно подорожание на 1 копейку. И в течение 2020 тенденция обязательно продолжится, а «нефтяная война» с Россией сильно повышает риск внезапного и значительного подорожания.

Тот, кто думает, что не имея машины можно не зависеть от цен на бензин и солярку, глубоко ошибается. Цены топлива закладываются в себестоимость практически всей производимой в Беларуси продукции. Это касается даже торговли импортным товаром, т.к. дорожают внутренние перевозки и общие расходы торговли.

Подорожают коммунальные услуги

В Беларуси ежегодно планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в пределах $5 на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. В этом году повышение тоже случится. Подорожает все по-разному и не очень наглядно, где-то единица измерения поднимется на рубли, где-то – на 1 копейку.

В процентах рост цен понятнее.

отчисления на капремонт – на 29,9% ;

; канализация – на 21,4% ;

; холодная вода – на 12,5% ;

; тепло и горячая вода – на 11,6% (с 1 июня);

(с 1 июня); электричество – на 8,9% ;

; лифты – на 2,9% ;

; газ – на 2,4%.

Полные тарифы на ЖКХ, что выставляют тунеядцам и за жилье, где никто не прописан, тоже вырастут. Но уменьшится разница между полными и действующими субсидируемыми ценами на коммуналку.

Подъем выходит не особенно чувствительным, но касается практически всего населения Беларуси.

Подорожают сигареты

Табачные изделия поднимутся в цене уже с 1 февраля. Стоимость разных марок изменится по-разному, что-то на 5-10 копеек, максимум на 35 копеек. Мальборо даже подешевеет на 1 копейку. Подробная информация о максимальных ценах на все марки сигарет уже размещена на сайте Министерства по налогам и сборам. Предполагаемый рост в течение всего 2020 года – 15%.

Это подорожание заметят не все, но только курящие и, косвенно, члены их семей. И наверняка повысятся доходы бюджета, т.к. выбросы табачного дыма в связи с повышением цен вряд ли сократятся.

Подорожает алкоголь

А вот такие события уже вызывали общественные потрясения. Но на этот раз, скорее всего, обойдется. Дело в том, что Постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли №100 и №101 поднимают минимальные цены на крепкий алкоголь и крепленые вина. Например – бутылка водки 0,5 литра крепостью 40% не может продаваться в рознице дешевле 6,47 руб., бутылка вина 0,7 литра крепостью 18% — не ниже 2,99 руб. Но в магазинах они уже дороже.

Однако в течение года цены все-таки поднимутся, Министерство финансов планирует рост цен на 6%, свою прибавку к цене может внести инфляция и другие факторы. Заметим также, что цены на сырье для производства спирта уже выросли.

Подорожают шенгенские визы

То есть они должны подешеветь до 35 евро с 1 июня 2020 года. Однако со 2 февраля 2020 года визы пока дорожают с 60 до 80 евро. Любителям европейского отдыха и деловым людям придется немного потерпеть.

Однако на основной массе белорусского населения ни рост цены на визу, ни его падение никак не отразятся.

Вырастут сборы и штрафы

С 1 января 2020 года базовая величина в Беларуси поднялась с 25,5 руб. до 27 руб. Автоматически, пропорционально этим полутора рублям, повысятся некоторые пошлины, налоги, сборы и штрафы. Будет дороже получать паспорт, жениться, разводиться, платить за право быть ремесленником, за нарушения ПДД и т.д.

Для основной массы населения рост базовой величины сопровождается ростом минимальных зарплат, ставок и т.д., что должно компенсировать рост текущих расходов. Так что самыми «пострадавшими» окажутся плательщики крупных штрафов.

Подорожают услуги почты

Однако не все и не на много. Например:

Оправка заказного письма весом 20 гр. стоила 1,90 руб., а с 30 января будет стоить – 1,98 руб.

В среднем на 5% подорожают: Е-commerce, EMS, Почтовый курьер и др.

На общей стоимости жизни в Республике это отразится незначительно.

Подорожают некоторые услуги Белтелеком

И здесь, судя по всему, происходит постепенное и плановое повышение тарифов сообразно текущей инфляции, росту цен и рублевых доходов.

Подорожание начнется с 25 января и составит около 5%. Например популярные интернет-пакеты подорожают на 30-50 копеек.

Городской и междугородной телефонной связи, хостинга, видеоконтроля и некоторых услуг для юрлиц это не коснется. И на благосостоянии народа существенно не отразится.

Подорожают кассовые услуги

В 2020 году многие с удивлением обнаружили, что за каждый платеж в кассах Белпочты взимается комиссия в 60 коп. Исключением будут только платежи в адрес самой Белпочты, в бюджет, на благотворительные цели и, к счастью, за услуги ЖКХ.

Сообщаем также, что многие банки берут за кассовое обслуживание значительно больше: Беларусбанк – 2 руб., Приорбанк, Дабрабыт,БПС-Сбербанк – 5 руб.

Это нововведение уже огорчило людей старшего поколения, а также всех, кто платит не через интернет или мобильное приложение. Расходы за кассовое обслуживание могут оказаться не столько большими, сколько раздражающими, особенно на мелких суммах.

Подорожают многие отечественные продукты

Рост цен на продукты питания уже идет, наверняка продолжится и отразится на расходах большинства семей. Насколько велик будет рост, точно не скажешь, но вряд ли он будет ниже уровня инфляции.

Производители крупы, муки, мясопродуктов подняли цены в декабре 2019 года и в январе 2020. Проверить на сколько – можно на сайтах предприятий, чаще в пределах 5% за раз.

Сделано это чтобы компенсировать возросшую себестоимость производства и, как это принято у нас, цены обратно не возвращаются.