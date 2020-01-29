Будет решаться вопрос, несет ли распространение коронавируса международную угрозу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае. Об этом говорится в сообщении директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса в Twitter, передает «РБК-Украина».

Заседание состоится 30 января в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

«Я решил завтра созвать чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил по новому коронавирусу (2019-nCoV), чтобы мне сообщили, является ли текущая вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», — написал глава ВОЗ.