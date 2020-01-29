27 января в одном из магазинов Могилева сработала тревожная кнопка, сообщает Могилевское областное управление Департамента охраны. Сотрудники группы задержания оперативно отправились на вызов.

По прибытию на место происшествия выяснилось, что около 8 – ми часов вечера к продавцу обратился постоянный посетитель с просьбой «дать в долг», но продавец ответила отказом, что крайне не устроило мужчину, который выразил своё недовольство и разбил стеклянную витрину, разбросав продукцию по помещению торгового зала и скрылся в неизвестном направлении.

Дебошир был задержан с помощью служебной собаки. Им оказался не работающий, ранее судимый мужчина 1984 года рождения.