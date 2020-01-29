Об увеличении с 1 февраля 2020 года размеров минимальных трудовых и социальных пенсий информирует Министерство труда и социальной защиты, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Пересмотр различных надбавок, а также отдельных социальных выплат связан с изменением со второго месяца зимы размера бюджета прожиточного минимума. В частности, минимальный размер пенсии по возрасту (назначается при стаже 25 (20) лет у мужчин и женщин) с учетом доплаты в 20 % средней заработной платы для исчисления пенсий составит 245,12 руб.: 59,97 руб. – минимальный размер, 185,15 – доплата.

Также пересмотрены социальные пенсии (назначается при неполучении трудовой пенсии), доплаты получателям (в возрасте 75 лет и старше) пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за человеком, которому исполнилось 80 лет.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте Минтруда и соцзащиты.