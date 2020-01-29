Пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые из Беларуси за пределы стран Евразийского экономического союза, повышаются с 1 февраля. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 января 2020 г. № 46, размещенном на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу ставка экспортной пошлины составит:

на сырую нефть – $78,5 за 1 т (ранее – $ $77,2);

на прямогонный бензин – $43,1 за 1 т (ранее – $42,4);

на товарные бензины – $23,5 за 1 т (ранее – $23,1);

на легкие, средние дистилляты – $23,5 за 1 т (ранее – $23,1);

на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $23,5 за 1 т (ранее – $23,1).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и нефтепродуктов менялись 1 января. Тогда они были снижены.