В редакцию «Сильных новостей» пришло письмо, сообщавшее о ЧП в гимназии № 71: «Учительница начальных классов (классная одного из третьих классов) избила ребенка, он попал в больницу, накладывали швы. Родители написали заявление, в гимназии был Следственный комитет. Учительница и раньше прикладывала руку к детям. Прошлый ее выпуск знаменит тем, что родители писали анонимку директору про ее педагогические подвиги. С родителями проводили собрание, но по итогу учительнице так ничего и не было». В письме также сообщается, что данный педагог в прошлом будто бы ударила одного из мальчиков настенными часами.

Директор гимназии подтвердила изданию инцидент. По ее словам, в деле разбирается Следственный комитет. Директор отметила, что учительница имеет большой педагогический стаж, ранее взысканий не имела и жалоб от родителей на нее не поступало.

Получить комментарии у кого-либо из родителей учеников также не получилось — многие «не под запись» говорили, что не хотят потом подвергаться «травле», как родители и сам ученик 4-класса СШ № 15 в ходе и после скандала, фигурантом которого стала знаменитая теперь «учительница с партой».