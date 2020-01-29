Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил своим помощником Сергея Приходько, сообщает Полит.ру со ссылкой на сайт правительства. Приходько стал известен широкой публике в 2018 году, когда ФБК выложили расследование, где утверждали, что чиновник вместе с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой отдыхал на яхте.

В 2004-2008 годах Приходько был помощником президента Владимира Путина, в 2008-2012 — президента Дмитрия Медведева.

В 2015 году супругу Приходько признали самой богатой среди жен чиновников.

Ролик ФБК был опубликован 8 февраля 2018 года. В ролике говорится, что Приходько в 2016 году отдыхал на яхте Elden, принадлежащей Дерипаске. В компании чиновника и бизнесмена, как утверждают в ФБК, находились девушки легкого поведения, включая бывшую модель Настю Рыбку, на рассказах которой и строится расследование.

Алексей Навальный по результатам расследования сделал вывод, что отдых Приходько на яхте Дерипаски был скрытой взяткой.

9 февраля Фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), посвященный миллиардеру Олегу Дерипаске и вице-премьеру Сергею Приходько, внесен в реестр запрещенной информации.