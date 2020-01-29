Доработка нового законопроекта «О защите персональных данных» ко второму чтению обсуждалась 28 января на заседании рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по нацбезопасности. Депутаты планируют рассмотреть этот документ на предстоящей весенней сессии, сообщил журналистам заместитель председателя профильной парламентской комиссии Игорь Мартынов. Подробности сообщает Белта.

«Этот закон коснется абсолютно всех граждан. Например, мы приходим в магазин и, не задумываясь, оставляем свои персональные данные, получая какую-нибудь скидочную карту. А потом этот магазин передает персональные сведения о гражданине в другую торговую сеть без его согласия. Человека могут начать беспокоить, звонить ему. Подобные действия будут считаться правонарушением, и оператор, собирающий информацию, будет нести ответственность. Человек, предоставляя свои личные данные где-либо, должен быть уверен, что они должны быть надежно защищены и никуда не передаваться. Об этом прописано в законопроекте», — рассказал депутат.

По его словам, новый закон коснется всех сфер деятельности, государственных и негосударственных — это работа банков, медицинских учреждений и т.д. Раньше такого нормативно-правового акта не было в Беларуси. В документе, в частности, закреплена возможность согласия физлица на передачу своих личных данных. Оно может быть оформлено как в письменном, так и в электронном виде.

«В законопроекте прописаны ситуации, когда к персональным данным физлица без его согласия будут, например, допущены следственные органы по специальным запросам при проведении соответствующих действий. Либо это будет прокуратура или другие госорганы, которые проводят какую-либо проверку в отношении гражданина», — добавил Игорь Мартынов.

Касаясь работы журналистов и профессиональных фотографов, депутат заметил, что «все зависит от степени той назойливости, которую они проявляют». «Если им сказали, что не надо снимать какие-то моменты частной жизни, значит, это делать нельзя. Поэтому гражданин должен иметь право обжаловать действия того или иного журналиста», — считает замглавы парламентской комиссии.

Учитывая новизну комплексного правового регулирования, вступление положений закона в силу планируется через год после его официального опубликования. Парламентарий отметил, что нужно будет предусмотреть различные виды ответственности в административном законодательстве.

На заседании также обсуждались замечания и предложения при подготовке документа ко второму чтению, поступившие от Комитета госконтроля, Нацбанка, МВД и Министерства культуры. Игорь Мартынов пояснил, что все эти замечания не носят концептуального характера и являются только техническими. Они связаны с уточнением терминов, используемых в законопроекте.