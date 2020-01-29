Бесплатные торговые места на столичных рынках будут предоставлены пенсионерам и инвалидам, сообщили в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома в среду.

Речь идет о торговых местах для продажи собственной плодоовощной продукции: до конца текущего года отдельная категория продавцов может не оплачивать использование мест, если привозит менее 20 килограммов товара.

«На предоставляемых местах пенсионеры и инвалиды могут продавать до 20 килограммов сельхозпродукции, которую вырастили на земельных участках, выделенных под личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество», – пояснили в профильном управлении, передает Sputnik.by.

Мингорисполком и руководители рынков столицы уже заключили соответствующие соглашения. Претендентам нужно будет только подтвердить свое право на льготу удостоверением и справкой о происхождении продукции.

Отмечается, что соглашение уже подписали 15 рынков, в числе которых Комаровка, Ждановичи, Чижовский рынок, Червенский в Лошице, «Восток», «Раковский кирмаш», «Западный» и не только.