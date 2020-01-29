Ночью 5 января житель одного из домов по улице Домейко вышел на балкон покурить и увидел мужчину, бьющего припаркованную во дворе машину. На замечание последний не реагировал, поэтому очевидец вызвал милицию и спустился вниз. К тому моменту дебошир покинул двор.

Патрульный наряд задержал подозреваемого на соседней улице. Для разбирательства нетрезвого 31-летнего местного жителя доставили в горотдел. Отрезвев, он раскаялся, но так и не смог пояснить причину своего поступка. Скорее всего, виной всему стало чрезмерное употребление алкоголя, – рассказали в Барановичском ГОВД.

Между тем, утром правоохранителям поступило еще 4 заявления от автовладельцев с просьбой найти и привлечь к ответственности того, кто повредил их автомобили. Opel, Geely, Audi, Honda стояли в том же дворе, что и разбитый ночью Citroen, поэтому отыскать виновного не составило труда.

Действиям задержанного дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело. Ущерб от преступных действий (сумма около 1300 рублей) потерпевшим уже возмещен.

Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался, имеет административные взыскания по линии ГАИ.