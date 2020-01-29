За первые 12 минут матча в Санкт-Петербурге минчане пропустили сразу четыре шайбы, в третьем – еще одну.

Хоккеисты минского клуба «Динамо» потерпели поражение от питерского СКА и утратили шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает Sputnik.

Во вторник в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоялся матч СКА – «Динамо-Минск». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 5:0 (4:0, 0:0, 1:0). В составе победителей отметились Максим Карпов (1-я минута, в большинстве), Иван Морозов (2-я и 46-я), Ярно Коскиранто (6-я) и Кирилл Марченко (12-я).

Из-за данного поражения минчане утратили все шансы на выход в плей-офф КХЛ. В регулярном чемпионате «зубрам», занимающим с 34 очками последнее место в Западной конференции, осталось провести десять игр, а отставание от восьмого места – 22 балла.

Команда третий сезон подряд не может пробиться в плей-офф турнира: в сезоне-2017/18 «динамовцы» были десятыми в таблице, в сезоне-2018/19 – 11-ми, сейчас – пока 12-е.

В последний раз «зубры» играли в плей-офф в сезоне-2016/17.