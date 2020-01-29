В перуанских джунглях нашли заблудившуюся женщину и ее детей, которые 34 дня питались дикими ягодами и фруктами. Об этом сообщает издание The Independent.

В декабре 40-летняя женщина и ее дети 10, 12 и 14 лет гостили в удаленном регионе Колумбии недалеко от границы с Перу. Они отправились на встречу с отцом детей, но потерялись в джунглях недалеко от реки Путумайо — притока Амазонки, который протекает через Бразилию, Колумбию, Перу и Эквадор.

Об их исчезновении стало известно 19 декабря. В течение следующего месяца мать и дети пробирались через джунгли вдоль русла Путумайо, пересекли границу Эквадора и оказались в Перу. По дороге они собирали и ели дикие ягоды, фрукты и семена.

Изможденных путников нашли индейцы из народа секоя. После 34 дней в джунглях женщина и дети страдали от голода и жажды, их ноги покрывали порезы, а тела — следы укусов насекомых. «Если у нас не было воды каждые 30 минут, мы падали от слабости, — рассказала женщина. — Все время приходилось останавливаться, девочки больше не могли идти».

Индейцы сообщили о женщине и детях перуанским военным, те связались со своими колумбийскими коллегами. После этого за ними прислали судно на воздушной подушке, которое доставило их в колумбийский город Пуэрто-Легисамо. Там им оказали медицинскую помощь и проверили на инфекционные болезни, которые разносят комары, в том числе малярию и желтую лихорадку.