МАРТ повысил предельные максимальные отпускные цены на сжиженный топливный газ в Беларуси для коммунально-бытового потребления на 4%. Постановление от 16 января 2020 года №2 было опубликовано на правовом интернет-портале.

Теперь предельная максимальная цена составит Br416,75 (ранее — Br400,82), на условиях «франко-склад организации-изготовителя» — Br415,5 (ранее — Br399,62).

Если говорить об отпускной стоимости на такой газ для организаций, которые не в составе «Белтопгаза», то ее формируют, учитывая некие конъюнктуры рынка.

Отпускная цена на газ для заправок в баллоны, которые реализуют юридические лица и частные предприниматели, возросла до Br439,27 за 1 т.

Вышеуказанное постановление не распространяется на сжиженный газ, которым пользуются граждане.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.