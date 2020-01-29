Александр Лукашенко предложил ввести воинскую службу «в рассрочку».

Главе государства на совещании по сельскому хозяйству Витебской области предложили для молодых специалистов из сферы сельского хозяйства ввести отсрочку от призыва в армию.

В ответ Александр Лукашенко вспомнил своё давнее предложение. Некоторым категориям юношей руководитель страны предложил дать возможность служить каждый год по 1,5-2 месяца: представителям АПК — зимой, всем остальным — летом.

В настоящее время чиновникам поручено проработать вопрос и постараться выработать оптимальный вариант.