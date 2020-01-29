Компании «Сафмар» поставят 250 тыс. тонн нефти в Беларусь в феврале

Нефтяные компании группы «Сафмар», как ожидается, поставят в феврале в Беларусь 250 тыс. тонн нефти.

«Подтверждаем», — заявили агентству «Интерфакс-Запад». Таким образом там прокомментировали появившуюся в ряде СМИ информацию о планирующихся компаниями «Сафмар» поставках в Беларусь в размере 250 тыс. тонн нефти.

Кроме того, в концерне сообщили о продолжающихся переговорах с российскими НК по поставкам нефти. «Переговоры продолжаются, этот процесс никто не прекращал. все переговоры ведутся для того, чтобы восстановить и уровень поставок, и саму возможность поставок», — отметили там.

Как сообщалось, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам, хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

21 января Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через страны Балтии и Украину.

В прошлом году Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.