Пока не рай для инвестиций — почему иностранные компании все еще не спешат вкладывать деньги в Беларусь?

Минэкономики вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совмина «Об утверждении стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь до 2025 года». Правительство поставило цель улучшить инвестиционный климат и за пять лет увеличить количество прямых иностранных инвестиций до 3 миллиардов долларов в год.

С 2008 по 2018 годы ежегодно в страну приходило инвестиций на 1,9 миллиардов долларов. Доля привлеченных прямых иностранных инвестиций в ВВП составляла около 3%.

Как иностранные инвесторы видят Беларусь и что их все еще отпугивает, рассказала глава представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольга Щербина на семинаре BEROC, посвященном структурным вызовам роста экономики.

В последние годы мировой рынок инвестиций сужается. Группа стран, где заметно увеличение числа инвестиционных проектов, — государства с переходной экономикой. За прошлый год рост прямых иностранных инвестиций здесь составил 65%. Однако их объемы очень скромные.

— А конкуренция за них очень высокая. И Беларуси, чтобы получить небольшой кусочек пирога от мировых инвестиций, нужно очень сильно напрягаться, — отмечает Ольга Щербина.

Страна привлекает человеческим капиталом и расположением

Имидж Беларуси в последнее десятилетие изменился. В крупных мировых изданиях ее уже не описывают только в политически непривлекательном ракурсе. Появляется все больше позитивных повесток. Одни сравнивают Беларусь с Силиконовой долиной, другие оценивают потенциал развития. Как минимум, интерес к стране заметен. Он есть и со стороны инвесторов.

Кроме того, что Беларуси повезло с географическим положением, инвесторы радуются соотношению доступности и качества коммунальных услуг, достаточно развитой транспортной инфраструктуре. В Беларуси достаточно недорогая квалифицированная рабочая сила, при этом работники обладают достаточными техническими и инженерными навыками. Комфорт и высокое качество жизни для иностранных руководителей тоже играют не последнюю роль.

Но инвестиции не плывут в страну непрерывным потоком. Предприятия с иностранным капиталом чаще закрываются, чем начинают свою деятельность. А круг традиционных инвесторов из года в год остается таким же. Причин тому немало.

Неравные условия, бюрократия и отсутствие защиты прав инвесторов

54% инвесторов называют основной проблемой для вкладывания сил и средств в белорусскую экономику условия конкуренции государственных и частных компаний. Около 40% указывают как преграду для своих вложений качество нормативно-правовых актов, их прозрачность или реализацию. За ними следует макроэкономическая ситуация, налогообложение, неравный для субъектов доступ к финансированию и рынкам сбыта, земле и помещениям, сомнительная защита прав инвесторов, низкий уровень сотрудничества с университетами и научно-исследовательскими институтами.

Инвесторы также отмечают, что белорусы все еще недостаточно владеют английским языком, а навыки независимого и критического мышления, умение принимать самостоятельные решения развиты слабо.

Страна не может похвастаться комфортным климатом для бизнеса, гарантией защиты прав собственности. И немалое количество громких и неприятных историй, связанных с бизнесом и инвестициями, вынуждают иностранные компании взвесить, стоят ли вложения таких рисков.

— Это истории и с возможными национализациями, расторжения в одностороннем порядке инвестиционных договоров, аресты бизнесменов, несоразмерность административных наказаний правонарушениям, — приводит примеры Ольга Щербина.

В то же время руководство Беларуси предпочитает работать только с крупными инвесторами, не дает никаких шансов небольшим объемам инвестиций. Хотя можно было бы брать количеством вкладчиков, а не только делать упор на цифры.

В то же время, когда инвестор стучится в дверь и предлагает свои 50-100 миллионов долларов, белорусская сторона устраивает ему дополнительную полосу препятствий, затягивает процесс переговоров порой на несколько лет. Хотя уже есть налаженная схема действий и прописанные условия, работает инвестиционное законодательство.

— Пока у нас решение будет затягиваться, инвестор найдет проекты, отрасли, страны, куда инвестировать эти деньги, − отмечает Ольга Щербина.

Как привлечь в страну больше инвестиций?

— Инвестор не зацикливается на одной стране, а рассматривает возможность инвестировать в нескольких странах. Приходя в наш регион, он прорабатывает, где инвестировать: в Беларуси, Польше, Литве, Украине, – отмечает глава представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси.

Если Беларусь проигрывает по нескольким показателям и не может дать чего-то уникального, то инвестиции, скорее всего, уйдут соседям.

Ольга Щербина отмечает самые серьезные преграды, мешающие более активному притоку инветиций: совершенствование инвестиционного законодательства, гибкий подход к формированию требований в инвестдоговорах, внесение в законодательство пункта о неизменении условий для инвесторов после инвестиций. Она предлагает четко очертить ситуацию с национализацией – либо запретить ее, либо прописать порядок действий и механизмы компенсаций.

Изменения потребуются и в условиях, в которых работает отечественный бизнес. В частности, создание равного доступа предприятий разных форм собственности к сырьевым, земельным, трудовым ресурсам. Такой подход поддержит отечественный бизнес и станет бонусом при выборе на карте точки для вложений у иностранных инвесторов. Он же будет стимулировать рост конкуренции и, как следствие, улучшение качественных показателей компаний.