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ГАИ оценивает предложение по введению в Беларуси фотофиксации средней скорости движения. Сегодня камеры фиксируют мгновенную скорость, с которой автомобиль проезжает мимо. Между тем во многих странах уже установлены фотофиксаторы, которые замеряют среднюю скорость движения на определенном участке дороги. Нарушение фиксируется, если превышена средняя, а не мгновенная скорость.

Как заявил старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Шевченко в материале «СБ», предложение о введении фотофиксации средней скорости движения поступило от граждан в связи с кампанией по изменению КоАП.

Водители часто притормаживают непосредственно перед камерой, но затем увеличивают скорость и едут, например, по населенному пункту с превышением.

Вместе с тем Александр Шевченко рассказал и о предложении ГАИ за мелкие нарушения ПДД не применять взыскание. При этом такой подход не означает, что все будет ограничиваться только беседами. При повторных нарушениях будет следовать штраф.

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