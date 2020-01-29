Французская компания NOMADES совместно с университетом Лотарингии планирует снять документальный фильм о дикой природе Беларуси. Под прицелом камер окажутся природоохранные комплексы и их обитатели – волк, рысь и медведь.

Цель фильма – показать условия соседства людей с хищниками.

Документальную картину планируют показать по государственному телевидению Франции.

Авторы проекта провели встречу с руководством Минлесхоза, сообщает пресс-служба министерства.

Съемки планируют провести на территории республиканского ландшафтного заказника «Налибокский» и Березинского биосферного заповедника. По словам представителя компании NOMADES, они отличаются от существующих природоохранных комплексов Франции.

В ближайшее время французская сторона рассчитывает получить необходимые согласования, после чего сможет приступить к реализации проекта.