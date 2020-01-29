По данным службы слежения за космическим мусором LeoLabs, уже 29 февраля могут столкнуться космический телескоп IRAS и научный спутник GGSE-4, пишет «Новое Время».

В LeoLabs отмечают, что 29 января, около полуночи по Всемирному времени UTC, два космических корабля будут проходить на расстоянии около 15−30 метров друг от друга.

Поскольку оба аппарата мертвы, как приемники, с Земли никак не могут передать им приказ на маневрирование. Согласно расчетам LeoLabs, вероятность того, что они столкнутся составляют один к 100.

«Подобные столкновения случались в прошлом наверняка. Что действительно интересно в этом, так это то, что предполагаемый проход в пределах 15−30 метров — это невероятно близко», — сказала космический археолог Алиса Горман из университета Флиндерс.

«Космические корабли предпринимали маневры уклона, чтобы избежать объектов, которые находятся в пределах 60 км. Так что это действительно, очень близко. И если столкновение действительно произойдет, потенциально может образоваться большое количество мусора. Я бы сказала, что это одно из самых опасных возможных столкновений, которое мы видели в течение последнего времени», — подчеркнула Алиса Горман.

Телескоп IRAS, запущенный в 1983 году, имел стартовую массу 1083 кг и занимает пространство 3,6 на 3,24 на 2,05 метра. Аппарат GGSE-4, который запустили в 1967 году, намного меньше, весом всего в 4,5 кг.

По словам Горман, если два космических корабля столкнутся, меньший будет уничтожен, образуя облако новых обломков. Более крупный, вероятно, останется в значительной степени неповрежденным, но произведет еще больше мусора.

Это не представляет никакой опасности для нас здесь, на Земле. Любой мусор с орбиты сгорит при повторном входе в атмосферу. Он даже не дойдет до Земли. Беспокойство ученых связано с другими космическими кораблями.

«Они будут сталкиваться с невероятно высокой скоростью. И на этой скорости, вероятно, что меньший спутник полностью расколется на более мелкие фрагменты. И каждый из этих фрагментов сам по себе становится опасным объектом, частью космического мусора. Таким образом, увеличивается риск столкновения с работающим спутником», — объяснила Горман.