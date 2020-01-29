Беларусь сформировала группу медиков, которых планируют направить в Китай для изучения коронавируса. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает БЕЛТА.

«Глава государства поручил проработать вопрос выезда руководства Минздрава и ведущих экспертов Беларуси в Китай для оценки ситуации и обмена мнениями. На сегодняшний момент вирус достаточно не изучен. У наших специалистов есть очень большой опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, и мы согласовываем вопрос для того, чтобы обменяться мнениями, определить наиболее перспективные меры профилактики и лечения осложнений этой инфекции», — рассказал Владимир Караник.

По его словам, такое сотрудничество полезно как для китайской стороны, так и для белорусской. «Мы согласовываем, чтобы этот визит был наиболее продуктивен. То есть он состоится, когда у них будет необходимый объем информации и их эксперты будут готовы к обмену мнениями. У нас группа экспертов сформирована. Как только будет принято решение, что встреча целесообразна, время пришло, во главе со мной эта группа вылетит», — заявил министр.

Беларусь сегодня направит в Пекин гуманитарный груз (всего около 20 т лекарств и медицинских изделий), чтобы помочь китайским партнерам справиться со вспышкой вируса. Владимир Караник рассказал, что груз формировался в соответствии с запросами Китая.