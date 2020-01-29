Белорусско-норвежские межмидовские консультации прошли 28 января в Осло, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, норвежскую — государственный секретарь МИД Аудун Халворсен.

«С учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией. Стороны также приветствовали целенаправленные усилия профильных ведомств двух стран по согласованию проекта соглашения о взаимодействии между национальными органами по ядерной безопасности», — отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.