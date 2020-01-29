Вчера, 28 января, в мэрии города Роттердам прошла жеребьевка участников песенного конкурса «Евровидение-2020».

Первый полуфинал конкурса пройдет 12 мая. В нем будет участвовать Беларусь, а также еще 16 стран: Северная Македония, Литва, Бельгия, Швеция, Словения, Россия, Румыния, Украина, Израиль, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан и Мальта.

Во втором полуфинале, который пройдет 14 мая, выступят такие страны как Австрия, Албания, Португалия, Эстония, Польша, Молдова, Дания, Болгария, Латвия, Исландия, Греция, Эстония, Чехия, Грузия, Сан-Марино, Сербия, Швейцария, Финляндия, Армения.

Финал конкурса состоится в Роттердаме 16 мая на сцене Ahoy Arena, пишет интернет-портал TUT.BY.

27 января в Белтелерадиокомпании прошел национальный отбор, по итогам которого в финал вышли: NAPOLI, Юлия Быкова (AURA), Саша Захарик, Анжелика Пушнова, Анастасия Гламозда, проект VAL, Дарья Хмельницкая, Анастасия Развадовская, Ян Ярош, КейСи, группа CHAKRAS и Анастасия Малашкевич. Финалиста, который будет представлять Беларусь на «Евровидении-2020» должны выбрать не позднее 6 марта.