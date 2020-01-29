Следственный комитет подтвердил причину смерти белорусов, мужа и жены, после отдыха в Египте – туристы умерли из-за отравления неустановленным веществом. Так как обстоятельства попадания вещества в организм супругов не установлены, в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления, сообщает пресс-служба СК.

Согласно материалам проверки, супруги находились на отдыхе в Арабской Республике Египет в г. Шарм-эль-Шейхе. Вечером 23 октября прошлого года 56-летний мужчина почувствовал недомогание, в связи с чем был помещен в госпиталь Шарм-эль-Шейха, где на следующий день скончался.

По возвращению в Беларусь 54-летняя супруга в связи с ухудшением состояния здоровья 25 октября была госпитализирована в учреждение здравоохранения Минска, где 13 ноября скончалась.

Согласно полученным заключениям экспертов, смерть супругов наступила в результате отравления неустановленным веществом. Точные обстоятельства его попадания в организм супругов не установлены. В ходе проверки получены сведения, что накануне ухудшения самочувствия супруги посещали экскурсию по Шарм-эль-Шейху, а незадолго до случившегося ели манго, приобретенное за пределами отеля, и рыбу в ресторане отеля.

Следователями во взаимодействии с Министерством иностранных дел Республики Беларусь получен ряд необходимых сведений от египетской стороны, в том числе результаты проверки, согласно которым криминальная версия произошедшего не установлена. Также предоставлены сведения, что одинаковое питание предоставляется как отдыхающим в отеле туристам, так и всему персоналу отеля.

Кроме этого, следователями не выявлены факты смерти туристов в Арабской Республике Египет при схожих обстоятельствах на протяжении 2019 года.

Следователями опрошены десятки туристов, посетивших с октября по конец ноября прошлого года отель, в котором проживали погибшие, в том числе туристы, одновременно отдыхавшие с ними в отеле. Жалоб на плохое самочувствие и качество обслуживания они не высказывали.

На основании тщательного анализа всех установленных фактических данных, в том числе результатов экспертных исследований, в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления.