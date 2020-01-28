На 1 декабря 2019 года запасы готовой продукции белорусских предприятий составили 5,3 млрд рублей, увеличившись более чем на 15% с начала года.

Как говорится в Аналитическом обозрении Национального банка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь», за январь-ноябрь 2019 года запасы готовой продукции на складах организаций промышленности увеличились на 804,2 млн рублей и на 1 декабря 2019 года составили 5,3 млрд рублей. Рост составил 15,1%.

Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе-ноябре 2019 года составило 68,3% и увеличилось на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (в январе-ноябре 2018 года — 60,3%).