Во вторник, 28 января, вступает в силу измененный Трудовой кодекс, который достаточно многое меняет для работников. Изменения президент утвердил еще в июле прошлого года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что меняется с сегодняшнего дня.

Работников уравняли в материальной ответственности

Теперь работники будут нести ответственность только за умышленное причинение имущественного вреда и вне зависимости от того, контракт с ними заключен или трудовой договор. Ранее специалисты, с которыми были заключены контракты, несли полную материальную ответственность за ущерб, и неважно, умышленно он был причинен или нет.

С работников не будут взыскивать штрафы нанимателей

Ранее с работников, с которыми были заключены контракты, могли взыскать штраф, наложенный на организацию. Новая версия Трудового кодекса запрещает взыскивать с работников такие штрафы. При этом неважно, заключены с ними контракты или трудовые договоры.

С хорошими специалистами будут заключать долгосрочные контракты

Чтобы гарантировать занятость добросовестным работникам, документ предусматривает возможность продлить контракт в пределах пятилетнего срока его действия по соглашению сторон. Продлевать контракт с такими работниками будут до истечения максимального срока его действия, а новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. Но только в том случае, если работники не допускали нарушения производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины.

Об изменениях существенных условий труда будут предупреждать за месяц

К таким условиям относятся, например, режим рабочего времени и система оплаты труда. При разработке обновленного Трудового кодекса этот срок сначала хотели сократить до 7 дней, но потом временной промежуток решили оставить прежним.

Работу из дома узаконили

В обновленной версии Трудового кодекса появилось такое понятие, как дистанционная работа. В Минтруда поясняли, что она удобна для всех: нанимателю не нужно оборудовать для работника рабочее место, а работник сможет выполнять поручаемую ему работу в любом месте, где будет удобно ему. При этом рабочий график и отпуска для дистанционных работников у конкретного нанимателя должны быть такими же, как для работающих в офисе, и предоставляться в соответствии с Трудовым кодексом и другими документами.

Декретницам разрешили командировки

Женщинам, у которых есть дети до трех лет, новый Трудовой кодекс разрешает отправляться в служебные командировки, а также выходить на работу в выходные и праздничные дни. Раньше это было запрещено законодательно, даже если сама женщина не имела ничего против. Теперь эти ограничения оставили только для беременных.

Отцы смогут брать специальный отпуск после рождения ребенка

Продолжительность такого отпуска составляет до 14 дней, и отказать в нем работодатель не вправе. Такой отпуск можно взять в течение шести месяцев после рождения ребенка. Правда, нужно учесть, что зарплата на время этого отпуска не сохраняется (то есть взять его нужно, по сути, за свой счет).

Наниматели-физлица не будут вести трудовые книжки

В частности, речь идет об ИП, адвокатах, нотариусах, владельцах агроусадеб, а также тех, кто нанимает к физлицам домашних работников — нянь, сиделок, помощников по хозяйству. Работникам, которые были приняты на работу к нанимателям-физлицам до 28 января 2020 года, трудовые книжки должны вернуть не позже 28 февраля. При этом в книжке должна быть запись о прекращении ее заполнения.

Контракты будут заключать по новой форме

Так, из примерной формы контракта будут убраны пункты о материальной ответственности. Также в контрактах для всех работников будет установлена единая минимальная компенсация при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора или контракта. Кроме того, в контрактах пропишут, что срок выплаты среднего заработка за время отпуска будет производиться не позднее чем за два дня до его начала.

Во время отпуска можно работать по совместительству на полный день

Если работник уходит в трудовой отпуск по основному месту работы, он сможет трудиться по совместительству на полный день или смену. Предыдущая версия Трудового кодекса разрешала работать в таком случае только на половину рабочего дня. Это нововведение в первую очередь актуально для тех, у кого на основном месте работы предусмотрен продолжительный отпуск — например, для учителей.

Работников смогут на полгода отправлять к другому нанимателю

В предыдущей версии Трудового кодекса такая возможность существовала только в случае простоя или производственной необходимости. Теперь же нанимателям разрешили переводить работников с их письменного согласия к другим нанимателям на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Прекращать действующий трудовой договор и заключать новый при этом не нужно.