За чертой бедности в России живут более 18 млн человек, причем большинство из них (70-80%) — это семьи с детьми. Об этом заявила «социальный» вице-премьер Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия», передает Росбалт со ссылкой на ТАСС.

Голикова сослалась на «различные экспертные оценки», отметив, что данные по бедности датируются 2018 годом. «За чертой бедности находятся порядка 18,5 млн человек», — указала она. Голикова добавила, что около 2,4 млн россиян могут получить выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему страны. Он предложил ряд мер по улучшению демографической ситуации, в том числе увеличение маткапитала на второго и последующих детей. 27 января Путин дал поручение правительству продлить до 31 декабря 2026 года действие закона о материнском капитале.