Реформа в нефтяной отрасли РФ поставила белорусские НПЗ перед серьезными вызовами. Налоговый маневр приблизил для них перспективу покупки сырья по мировым ценам и обострил необходимость диверсификации источников сырья.

Пока в полном объеме альтернативы поставкам российской нефти нет. Задача диверсифицировать поставки нефти поставлена с учетом скорого завершения налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Белорусский президент Александр Лукашенко на совещании 21 января заявил, что Беларусь будет стремиться к тому, чтобы 30-40% сырья покупать в России, около 30% должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – «проверенный» уже путь.

Пока эти заявления звучат как благое пожелание и сигнал российским компаниям, с которыми пока не удалось договориться по условиям поставки нефти в Беларусь в 2020 году. Тем не менее, многие аналитики высказывают мнение, что Россия по объективным причинам будет постепенно уходить с мирового рынка нефти. Это обусловлено тем, что оставшаяся в России нефть – в основном трудноизвлекаемая (70%).

Согласно оценкам российского министра энергетики господина Александра Новака, к 2035 году Россия потеряет до 40% своей нефтедобычи. При этом с 2025 года, когда в РФ придется добывать преимущественно трудноизвлекаемую нефть, будет чувствоваться нехватка передовых западных технологий, ибо в результате санкций доступ к ним очень сильно ограничен, и это будет серьезной проблемой. Таким образом, если к 2035 году Россия действительно потеряет 40% объема своей добычи нефти, она фактически превратится в страну, которая будет добывать сырье только для внутреннего потребления.

Готовы ли к альтернативе белорусские НПЗ?

Белорусские НПЗ готовятся к новым обстоятельствам давно. В течение нескольких последних лет они проводят масштабную модернизацию, чтобы эффективно перерабатывать сырье по мировым ценам. Правительство давно торопит их модернизацию. Пока основные проекты в рамках программ модернизации на двух заводах – комплекс замедленного коксования в ОАО «Нафтан» и комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в ОАО «Мозырский НПЗ» – находятся на завершающих стадиях реализации. Ввод в эксплуатацию этих технологических объектов позволит обоим заводам обеспечить глубину переработки нефти на обоих НПЗ на уровне лучших мировых заводов.

В частности, «Нафтан» в мае текущего года должен завершить строительно-монтажные работы на комплексе замедленного коксования нефтяных остатков, а в августе – получить первую продукцию. Строительство этой установки на «Нафтане» позволит создать в Беларуси производство нового продукта – нефтяного кокса. Согласно планам, «Нафтан» будет производить около 400 тыс. тонн нефтяного кокса в год. Поставки на экспорт могут составить 30-40 тыс. тонн нефтяного кокса в месяц. Предварительно «Нафтан» договорился о сотрудничестве по закупке нефтяного кокса с крупнейшими мировыми игроками – с американскими компаниями Oxbow Energy Solutions, Rain Carbon Inc., Tricon и швейцарской Suek AG.

Беларуси для обеспечения внутреннего рынка топлива хватит одного НПЗ

Сегодня Беларусь, загружая свои НПЗ только импортной нефтью, является одной из крупнейших в Европе стран-экспортеров нефтепродуктов. И это при том, что оба белорусских НПЗ расположены далеко от портов (с точки зрения логистических затрат такой экспорт не может быть эффективным).

Беларусь стала одним из мировых лидеров по экспорту нефтепродуктов (в последние годы объем экспорта составляет 11-12 млн тонн) благодаря преференциальным условиям поставок российской нефти. Цена российской нефти для белорусских НПЗ всегда была заметно ниже мировой (теперь налоговый маневр повысил ее до 83% от мировой). Разница между экспортными пошлинами на нефть и нефтепродукты позволяла и пока еще позволяет заводам покрыть логистические издержки при экспорте нефтепродуктов, в том числе через порты.

Между тем, как показывает мировая практика, если НПЗ расположены в 500-600 км от моря, то для них нет смысла экспортировать нефтепродукты через порты – слишком дорого и неэффективно. К примеру, в общем объеме производства нефтепродуктов польских НПЗ экспорт составляет немногим более 10%, у немецких НПЗ – менее 10%.

Если Беларуси придется покупать нефть по мировым ценам, ситуация для ее НПЗ кардинально поменяется. Все мировые НПЗ, покупающие нефть по мировым ценам, поставляют нефтепродукты преимущественно на внутренний рынок, а не на экспорт. В условиях мировых цен на сырье белорусским НПЗ придется также работать по этим правилам.

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков на совещании 21 января отметил, что для обеспечения внутреннего рынка Беларуси хватило бы 80%-й загрузки одного нефтеперерабатывающего завода. Тем не менее, как можно предположить, учитывая их потенциальные мощности по переработке – 24 млн тонн – они будут стремиться сохранить свою долю на близлежащих и наиболее маржинальных рынках – прежде всего, украинском, хотя и там конкуренция будет возрастать – прежде всего, с российскими компаниями.

«Нафтану» придется уходить в нефтехимию

Грядущие вызовы уже заставили белорусских нефтепереработчиков серьезно задуматься о дальнейшей перспективе развития заводов.

В концерне «Белнефтехим» признали, что развитие двух белорусских НПЗ по топливному варианту сопряжено с риском для них как по сбыту продукции, так и эффективности их работы в целом. «Это обусловлено усилением конкуренции на потенциальных рынках сбыта моторных топлив, а также отсутствием свободной емкости близлежащих региональных рынков для обеспечения эффективной реализации нефтепродуктов», – отмечают в концерне.

Сейчас концерн рассматривает три возможных варианта стратегического развития отечественных НПЗ: топливно-нефтехимический, нефтехимический, ароматический. В разработке стратегии развития «Нафтана» и Мозырского НПЗ участвует компания «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» (российская «дочка» международной консалтинговой компании EY).

В частности, ранее на «Нафтане» после завершения модернизации собирались построить вторую установку замедленного коксования, а также вторую установку гидроочистки и еще один гидрокрекинг, чтобы увеличить производства дизельного топлива. Однако изучив ситуацию в России, руководство пришло к выводу, что дальнейшее развитие по топливному варианту, неприемлемо, так как завод не сможет конкурировать с российскими компаниям на своих основных экспортных рынках – Украины, стран Балтии, Польши.

Поэтому для «Нафтана», работающего в технологической связке с «Полимиром» выбрана дальнейшая модель развития в качестве нефтехимического комплекса. То есть, помимо топливной составляющей, «Нафтан» в перспективе должен ориентироваться на развитие выпуска нефтехимической продукции.

В концерне в связи с этим отмечают, что хотя Беларусь и не имеет выхода к морю, она в то же время территориально близка к емкому и высокомаржинальному европейскому рынку. Это позволит НПЗ поставлять на этот рынок свою новую продукцию, а также импортировать сырье для дальнейшей переработки.

Однако следует учитывать, что реализация перспективных стратегий белорусских НПЗ потребует больших инвестиций. И это станет новым, не менее сложным вызовом, чем налоговый маневр.