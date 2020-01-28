Минчанин купил в Москве кроссовер Audi Q5 дешевле рыночной стоимости. Через три дня за авто в Минск приехали настоящие хозяева и забрали его.

Как сообщили в МВД, началась эта история с того, что жительница Подмосковья продала свой кроссовер «Audi Q5» 2009 года выпуска в Краснодар. Авто на российской регистрации, сделка прошла без переоформления, но по договору купли-продажи. Покупатели владеют фирмой по сдаче в аренду автомобилей, «Audi» пополнила их автопарк.

В начале декабря машину арендовал на три месяца мужчина, сразу заплатив за один месяц. Стороны договорились об оплате в три этапа, что является нормальной практикой. Арендатор предупредил, что поедет на авто в Москву и будет находиться там.

В течение оплаченного месяца «Audi» действительно передвигалась по российской столице. Когда подошел срок второго взноса, деньги не поступили. Предприниматели не встревожились, так как машина все так же ездила по Москве. Но в середине января владельцы кроссовера узнали, что он снят с учета в связи с вывозом в Беларусь…

А в это время домой из Москвы вернулся минчанин – счастливый обладатель свежекупленной «Audi Q5» 2009 года. Мужчина, как ему вначале показалось, «словил удачу за хвост»: в то время, как цены на аналогичные авто в России только начинаются с 13 тысяч долларов, он смог купить немецкий премиум за 10. Его не смутило, что владелицы, указанной в документах, он не видел. Ведь у продавца была выданная женщиной доверенность, которую приняли в регистрационном подразделении ГИБДД, зарегистрировали договор купли-продажи, машину переоформили, выдали белорусу «транзиты» и пожелали хорошей дороги.

Но радость от покупки длилась недолго: на третью ночь машина пропала из двора в одном из спальных районов. Минчанин обратился в милицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома вышли на владельцев краснодарского автопроката. Они пояснили, что самостоятельно узнали о местонахождении авто в Минске и, воспользовавшись вторым ключом, забрали его.

В настоящий момент сотрудниками уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома в тесном взаимодействии с коллегами из России проводится проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям всех участников этой истории.

МВД напоминает: автомобили, которые продаются по заниженной цене, могут иметь проблемы по технической части или с юридической стороны. Не позволяйте желанию сэкономить победить здравый смысл. Сделки купли-продажи транспорта заключайте только лично с владельцем, указанным в документах, и исключительно в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции.

Комментарий начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере криминального автобизнеса управления уголовного розыска КМ ГУВД Мингорисполкома Тимофея Дорошевича: