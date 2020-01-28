Следователи устанавливают обстоятельства двойного убийства в Могилевском районе, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович,передает БЕЛТА.

Следственным управлением УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек в агрогородке Буйничи. «Вечером 24 января в частном доме в агрогордке обнаружены тела 83-летнего хозяина дома и его 47-летней дочери с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний житель Могилева», — проинформировала Анастасия Лавринович.

При обыске у мужчины обнаружено имущество погибших, а на месте происшествия найдены его личные вещи. Подозреваемый злоупотреблял спиртным и неоднократно судим за кражи. По данным следствия, 83-летний мужчина и его дочь с могилевчанином знакомы не были.

По уголовному делу назначен ряд экспертных исследований, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого.