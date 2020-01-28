Президент Беларуси нацелил руководство Витебской области на наведение в регионе жесткой технологической диктатуры и дисциплины. Об этом он заявил на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области, передает БЕЛТА.

Президент предупредил, что не стоит рассчитывать только на финансовую поддержку предприятий со стороны государства.

«Приведите в порядок то, что есть: базу, машинные дворы, комплексы, зернотоки, фермы. Заставьте людей вовремя приходить и уходить с работы и выполнять свои функциональные обязанности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В качестве примера он привел ситуацию с падежом скота. Основная ответственность за гибель животных лежит на работниках предприятий. «Это не дело, что мы 92 тыс. голов скота угробили в целом по стране!» — сказал президент.

«Сегодня должна быть жесточайшая технологическая диктатура и дисциплина, — подчеркнул Лукашенко. — В этом году подвиги будем совершать с теми людьми, которые у нас есть и на той базе, которая у нас создана в Витебской области».

«Я хочу, чтобы вы поняли: вся вертикаль власти, которая присутствует здесь, — от президента до председателей райисполкомов Витебщины — иного не дано, — отметил он. — Если вы думаете, что у нас есть бешеные деньги, которые мы будем выкидывать на Витебскую область, — нет. Сегодня, мужики, ситуация уже не та. Двадцать лет назад, вы помните, было по-другому: жрать было нечего, тогда литр молока был счастьем. Сейчас молока, мяса — некуда девать в целом по стране. И никто на вас молиться не будет«.