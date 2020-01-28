Президент Беларуси проводит совещание, на котором рассматриваются очередные предложения по исправлению ситуации в агропромышленном комплексе Витебской области.

Как сообщает пресс-служба главы Беларуси, проблемные вопросы АПК Витебской области уже обсуждались на уровне главы государства в ноябре, тогда были даны поручения для исправления ситуации.

«Первый вопрос: какие конкретные меры предлагаются? Каковы выработанные модели финансового оздоровления предприятий и, главное, что это даст в результате? — обозначил президент ключевые вопросы для участников совещания. — В представленных материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то мы просто напрасно потратим время».

Во время совещания Александр Лукашенко потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК Витебской области, заверив, что списания долгов для них не будет. «Речи о списании долгов быть не может, — подчеркнул он. — Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха».

Глава государства повторил свое требование о том, что сельское хозяйство Витебской области надо существенно модернизировать.

«Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в Витебской области — зоне не просто рискованного, а критического земледелия?» — отметил он. С учетом особенностей региона, во многих районах неэффективно, например, возделывание кукурузы на зерно, других культур, поэтому концентрироваться необходимо на производстве молока и мяса.

«Главное, что сделано правильно в Витебской области, — мы пошли от потребностей, переработчиков, — сказал Лукашенко. — Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги«.

Для предприятий АПК региона нужны конкретные программы развития. «Каждый год по итогам года программа должна быть контролируема. Она должна быть прозрачной и понятной, чтобы мы смогли подвести итоги и сделать выводы: будут возвращены долги или нет, как функционируют эти хозяйства, настолько ли нормально они функционируют, чтобы люди жили достойно, растили детей и чтобы вернуть долги», — потребовал глава государства.