Число действующих в Беларуси ветроэнергетических установок в прошлом году перевалило за 100 объектов.

Больше всего их находится на Новогрудчине и в северо-восточной части Могилевской области. Третьим важным регионом, где из ветра генерируется энергия, становится Лиозненский район.

Согласно актуальной информации из кадастра Министерства природы и охраны окружающей среды Беларуси, на территории страны среди действующих и получивших сертификаты о подтверждении происхождения энергии числилось 109 ветроэнергетических установок. Их установленная мощность превысила 115 МВт.

В прошлом году сертификаты на две установки (соответственно, на 2,5 МВт и 3,49 МВт) получила компания «ВетроВатт». Они расположены в Лиозненском районе, который постепенно превращается в третий важнейший регион выработки энергии из ветра. Та же компания «ВетроВатт», в которую инвестировали владельцы игрушечной компании Dream Makers, планирует запустить под Лиозно еще одну ветроэнергетическую установку мощностью 5,96 МВт.

В прошлом году в местную ветроэнергетику начала инвестировать турецкая компания Guris Holding. Она приобрела юридическое лицо «ВЭС Велешковичи», специально созданное для строительства и эксплуатации ветроэлектростанции и имеющее соответствующий пакет документов для начала реализации проекта. Мощность нового объекта составит 25 МВт. В случае запуска ветропарка он станет крупнейшим в стране. Объем инвестиций в проект, реализация которого начнется в 2020 году, составит 40 млн долларов. Для сокращения срока окупаемости инвестиций установлен повышающий коэффициент к действующим тарифам на электроэнергию. Планируется, что покупать производимую электроэнергию будет «Витебскэнерго».

В кадастре Минприроды и охраны окружающей среды за компанией Guris Holding числится еще одна ветроэнергетическая установка в Лиозненском районе (мощностью 6 МВт). Но отмечается, что «реализация не ведется».

Крупные объекты запланированы в географически близких к Лиозненщине Городокском и Сененнском районах. Это, соответственно, парки «ВЭС Загоряне» мощностью 9,9 МВт в первом из них, и установки «ВЭС «Вейно» (9,9 МВт) и компании «Рамтекс» (3 МВт) на Сенненщине.

Три новых ветроэнергетических установки (по 1,8 МВт каждая) появились по итогам 2019 года в Новогрудском районе, который в энергетическом плане движется по пути Нидерландов или Дании. В этом же регионе установку для собственного производства запустила компания «Леор Фиш» (ее мощность 0, 6 МВт), а в числе перспективных проектов значится возведение «ВЭС Яновичи» мощностью 9, МВт и строительство в Кореличском районе двух объектов мощностью 5 МВт. Инвестором в последние является компания «Энвиенто».

Несколько крупных объектов в ветроэнергетике может появиться на северо-востоке Могилевщины. Это парк компании «РЕАГ Могилев» мощностью 3,4 МВт в Мстиславском районе и проект «Нотоз-инвеста» под Могилевом (3МВт).