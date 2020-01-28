Король Бельгии признал внебрачную дочь

Экс-король Бельгии Альберт II признал себя биологическим отцом художницы Дельфины Боэль, сообщает RTBF, ссылаясь на пресс-релиз юристов бывшего монарха.

Отрекшийся от престола в пользу старшего сына Альберт II по требованию апелляционного суда Брюсселя прошел тест на установление отцовства по просьбе Дельфины Боэль.

Бывший король результаты ДНК-теста принял к сведению, говорится в документе. Согласно результатам анализа, экс-монарх — биологический отец Боэль. Таким образом, она становится его четвертым ребенком и может претендовать на часть наследства.

Однако 85-летний Альберт II подчеркнул, что поскольку он не участвовал в воспитании внебрачной дочери и не принимал решений насчет ее образования, то не признает так называемое «общественное отцовство».

Боэль добивалась анализа ДНК Альберта II с 2013 года, однако тогда он был главой государства и не мог проходить обвиняемым в судебном процессе.

Мать художницы, баронесса Сибил де Сели-Лонгшан, утверждает, что была любовницей Альберта II с 1966 по 1984 годы.

Женщина долгое время скрывала от дочери, кто ее отец и лишь когда Дельфине исполнилось 18 лет, она узнала правду.