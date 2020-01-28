Катарцы хотят начать соколиную охоту под Копылем

Соколиная охота / 29palms.ru

Белорусские охотники — против.

Как сообщает «Еврорадио», в начале января белорусские охотники узнали, что частное хозяйство «Белый Бор» претендует на часть охотничьих угодий в Копыльском районе. «Белый Бор» связан с катарским бизнесом и, по словам членов Белорусского общества охотников и рыболовов, ориентирован на состоятельных иностранных охотников.

Предприятие собирается взять землю в аренду — белорусские охотники сомневаются, что смогут продолжать там охотиться и что егеря сохранят работу.

«Пока вопрос передачи [земли] не решён, — рассказал директор копыльского отделения Белорусского общества охотников и рыболовов Валерий Долбик. — Но в нашу организацию поступило письмо, что охотничье хозяйство «Белый Бор» попросило передать им в аренду часть охотничьих угодий».

«Белый Бор» работает в Беларуси с 2015 года. По сайту организации не чувствуется, что она ориентируется на иностранцев. Цены в прайс-листе приведены в белорусских рублях.

То, что хозяйство финансируют катарские бизнесмены, здесь не скрывают: «Они [катарцы] спонсируют нас. Здесь нечего скрывать. Откуда взялись все вольеры? Есть спонсоры, назовём это так», — рассказывает заместитель директора хозяйства «Белый Бор» Дмитрий Каханович.

У хозяйства уже есть охотничьи угодья в Копыльском и Слуцком районах. Теперь оно хочет арендовать еще 30 тысяч гектаров. Мол, есть большие планы. А развернуться негде.

«У них [Белорусского общества охотников и рыболовов] 120 тысяч гектаров земли, у меня 19 [тысяч гектаров]. У них нет лицензии на отстрел оленя, а у меня на 47 животных. Поэтому к нам и едут люди, — продолжает Каханович. — Но и местным мы не отказываем. Только у нас всё по закону и не удастся договориться с егерем, чтобы пострелять немного больше. У людей, которые близко живут, нормальные цены, чтобы охотиться на зайца, оленя, лося. Никому не нужен порядок, который придёт на территорию».

Как вообще частник может ограничить права копыльских охотников?

«Они [«Белый Бор»] не практикуют охоту с гончими на зайца и лису [традиционную для белорусских мест]. В письме пишут, что планируют развивать соколиную охоту. Скорее всего, это будет очень дорогое удовольствие, вряд ли наши охотники себе такое смогут позволить. Это не наш традиционный вид охоты. В Туркмении, Казахстане это традиционный вид, но не у нас», — осторожно жалуются в копыльской организации БООР.

Катарцы хотят начать соколиную охоту под Копылем
Соколиная охота в Беларуси / krasniybor.by

«Белый Бор» действительно планирует построить на арендной земле соколиную ферму. Но огораживать территорию, чтобы там могли охотиться исключительно иностранцы, никто не собирается. Цены для копыльских охотников обещают сохранить и даже немного снизить.

Главной причиной недовольства частный арендатор видит то, что он собирается навести порядок и остановить браконьерство.

«Они понимают, что на территорию БООР после бардака придёт хозяйственная деятельность. Это не устраивает никого. Это не егеря жалуются, а население, которое знает, что у нас будет порядок».

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА