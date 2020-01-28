«Пропал» руководитель Белорусской сахарной компании, которую учредили сахарные заводы. По неподтвержденным данным, Дмитрий Кириллов был задержан в рамках «сахарного дела». В московском офисе отвечают, что директор уехал в командировку еще на прошлой неделе.

Пропажу-задержание всех четырех директоров сахарных комбинатов до сих пор официально никто не комментирует. Известно лишь, что в пятницу, 24 января, директор Городейского комбината Михаил Криштапович летел на отдых, но самолет Минск — Мюнхен развернули возле Вроцлава. Криштаповича сняли с борта в Гродно. В понедельник выяснилось: в пятницу «улетел в отпуск» также и директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, с рабочего места пропал директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов, а также «в Минск уехал» Дмитрий Егоров, который возглавляет завод в Скиделе.

По данным источника TUT.BY, фигурантом «сахарного дела» является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов.

«Белгоспищепром» ситуацию никак не комментирует.