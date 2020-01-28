По масштабному делу о хищении денег хакерами, которое расследует ФБР, проходят несколько человек из постсоветских республик.

Представители Федерального бюро расследований (ФБР) и Налоговой службы США прибыли в Минск для участия в допросе обвиняемого по делу о 50 миллионах долларов, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Одним из обвиняемых по делу о незаконном возврате налогов, которое расследуют правоохранительные органы США и Беларуси, проходит 28-летний житель Гродно. Речь в деле идет о хищении с использованием компьютерной техники.

«В рамках взаимодействия белорусскими следователями проведен допрос обвиняемого в присутствии представителей ФБР и Налоговой службы США», — рассказали Sputnik во вторник в Следственном комитете Беларуси.

Ведомства стран установили причастность к совершению киберпреступлений 28-летнего жителя Гродно. Обвиняемый по данному уголовному делу контактировал с несколькими жителями постсоветских республик, причастными к незаконному возврату налогов на общую сумму более 50 миллионов долларов США.