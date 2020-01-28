Министерство архитектуры и строительства Беларуси своим постановлением, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, утвердило обновленную инструкцию использования семейного капитала для улучшения жилищных условий. Она действует с 1 января 2020 года.

Согласно инструкции, семейный капитал можно использовать досрочно полностью или по частям для строительства или реконструкции жилья в составе организации застройщиков или на основании договора создания объекта долевого строительства, а также строительства одноквартирного дома, квартиры хозяйственным или подрядным способом. Разрешено также покупать жилье, погашать задолженность по кредиту, выданному на строительство, реконструкцию или покупку жилья, и выплачивать проценты по нему.

С 18 лет со дня рождения ребенка за счет семейного капитала можно будет также оплатить капремонт жилья, погасить задолженность по кредиту или займу на капремонт и выплатить проценты за пользование ими.

Для досрочного использования семейного капитала необходимо обратиться в Беларусбанк с заявлением о досрочном распоряжении средствами, а также с копией договора создания объекта долевого строительства, справкой о стоимости строительства жилья и другими документами.