Портал ТурСтат составил рейтинг лучших бойцов ММА России и СНГ вне зависимости от весовой категории по итогам интернет-опроса любителей смешанных единоборств.
В список вошли в основном россияне. Однако в рейтинг вошел и белорус Андрей Орловский, выступающий в ММА в основном за океаном. Он занял 8-е место.
Топ-10 Лучших Бойцов ММА России и СНГ:
- Хабиб Нурмагомедов (Дагестан, Россия)
- Федор Емельяненко (Белгородская область, Россия)
- Петр Ян (Екатеринбург/Красноярский край, Россия)
- Альберт Туменов (Кабардино-Балкария, Россия)
- Забит Магомедшарипов (Дагестан, Россия)
- Магомед Исмаилов (Москва/Дагестан, Россия)
- Махмуд Мурадов (Узбекистан/Чехия)
- Андрей Орловский (Беларусь)
- Жалгас Жумагулов (Казахстан)
- Тофик Мусаев (Азербайджан) и Лойк Раджабов (Таджикистан)
За Хабиба Нурмагомедова как лучшего бойца ММА в России и СНГ отдали 33% голосов, за Федора Емельяненко — 14%, за Петра Яна — 12%, за Альберта Туменова и Забита Магомедшарипова — по 7%, за Магомеда Исмаилова и Махмуда Мурадова — по 5%, за Андрея Орловского, Жалгаса Жумагулова, Тофика Мусаева и Лойка Раджабова — по 3%.
Андрей Орловский родился в Бобруйске. В детстве он занимался лёгкой атлетикой, футболом, карате, а после школы поступил в Академию МВД в Минске. В 1999 году получил звание «мастера спорта международного класса Республики Беларусь» по самбо. Окончив Академию по специальности юрист-правовед, Орловский не стал работать в правоохранительных органах, а начал тренироваться у известного кикбоксера Дмитрия Степанова, под руководством которого он проходил подготовку вплоть до 2005 года.
В 2005 году Орловский получил приглашение принять участие в боях в США и вскоре переехал в Чикаго. Однако следует отметить, что в дальнейшем Андрей всегда подчёркивал своё происхождение. В частности, он выходил на поединки с двойным флагом: Беларуси и США.
В 2005 году стал чемпионом UFC в тяжёлом весе.
Орловский принял участие в съёмках трёх фильмов, в числе которых «Универсальный солдат 3: Возрождение» 2010 года и «Универсальный солдат 4», вышедший на экраны в 2012 году. Он также является прототипом персонажа компьютерной игры компании Electronic Arts.