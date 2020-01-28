Портал ТурСтат составил рейтинг лучших бойцов ММА России и СНГ вне зависимости от весовой категории по итогам интернет-опроса любителей смешанных единоборств.

В список вошли в основном россияне. Однако в рейтинг вошел и белорус Андрей Орловский, выступающий в ММА в основном за океаном. Он занял 8-е место.

Топ-10 Лучших Бойцов ММА России и СНГ:

Хабиб Нурмагомедов (Дагестан, Россия) Федор Емельяненко (Белгородская область, Россия) Петр Ян (Екатеринбург/Красноярский край, Россия) Альберт Туменов (Кабардино-Балкария, Россия) Забит Магомедшарипов (Дагестан, Россия) Магомед Исмаилов (Москва/Дагестан, Россия) Махмуд Мурадов (Узбекистан/Чехия) Андрей Орловский (Беларусь) Жалгас Жумагулов (Казахстан) Тофик Мусаев (Азербайджан) и Лойк Раджабов (Таджикистан)

За Хабиба Нурмагомедова как лучшего бойца ММА в России и СНГ отдали 33% голосов, за Федора Емельяненко — 14%, за Петра Яна — 12%, за Альберта Туменова и Забита Магомедшарипова — по 7%, за Магомеда Исмаилова и Махмуда Мурадова — по 5%, за Андрея Орловского, Жалгаса Жумагулова, Тофика Мусаева и Лойка Раджабова — по 3%.

Андрей Орловский родился в Бобруйске. В детстве он занимался лёгкой атлетикой, футболом, карате, а после школы поступил в Академию МВД в Минске. В 1999 году получил звание «мастера спорта международного класса Республики Беларусь» по самбо. Окончив Академию по специальности юрист-правовед, Орловский не стал работать в правоохранительных органах, а начал тренироваться у известного кикбоксера Дмитрия Степанова, под руководством которого он проходил подготовку вплоть до 2005 года.

В 2005 году Орловский получил приглашение принять участие в боях в США и вскоре переехал в Чикаго. Однако следует отметить, что в дальнейшем Андрей всегда подчёркивал своё происхождение. В частности, он выходил на поединки с двойным флагом: Беларуси и США.

В 2005 году стал чемпионом UFC в тяжёлом весе.

Орловский принял участие в съёмках трёх фильмов, в числе которых «Универсальный солдат 3: Возрождение» 2010 года и «Универсальный солдат 4», вышедший на экраны в 2012 году. Он также является прототипом персонажа компьютерной игры компании Electronic Arts.