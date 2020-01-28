Apple запатентовала новый iMac со стеклянным корпусом

Американская компания Apple подала патентную заявку на моноблок iMac со стеклянным корпусом, пишет InfoResist со ссылкой на Patently Apple.

Поверхность устройства — сплошная, монитор переходит в клавиатуру и тачпад, также предполагается вариант без встроенной клавиатуры.

В Apple объясняют, что стеклянный корпус нового iMac может быть изготовлен из материалов, которые являются полностью прозрачными, окрашенными или иным образом обработанными для получения непрозрачного компонента. Например, полупрозрачные компоненты могут создавать эффект матовой поверхности на полностью прозрачном стекле.

Один из вариантов конструкции моноблока предусматривает подключение Apple MacBook. В частности, ноутбук можно выводить на монитор iMac, а клавиатура MacBook буде доступна через отверстие в корпусе моноблока. Таким образом пользователи, которым необходимо поработать за ноутбуком, смогут подключить большой дисплей.

Помимо этого, один из патентов показывает, что новый iMac может частично складываться для хранения, транспортировки или других функций.

Патентная заявка была подана еще во втором квартале 2019 года. Сроки выхода устройства пока неизвестны.