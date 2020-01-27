Завершено расследование уголовного дела о взрыве в ОАО «Могилевдрев», предъявлены обвинения трем фигурантам, сообщили в Следственном комитете.

Взрыв на участке отделки мебельного цеха «Могилевдрева» произошел 25 сентября 2018 года. Травмы получили семь человек. Впоследствии 53-летняя работница предприятия скончалась. Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, у двух из шести человек зафиксированы тяжкие телесные повреждения. Кроме того, оборудованию и зданию мебельного цеха причинен ущерб более чем на Br23 тыс.

Следователи восстановили картину событий, предшествовавших взрыву.

в 2013 году произведена модернизация мебельного цеха №3 и по проекту предусматривалось использование в технологическом процессе взрывопожаробезопасных лаков на водной основе. В 2016 году УП «БР Консалт» инициировано объединение мебельных цехов № 1 и № 3 в один. В 2017 году исполнявший обязанности генерального директора ОАО «Могилевдрев» главный инженер предприятия дал указание объединить данные цеха, при этом не обеспечил проведение необходимых процедур, внесение изменений в проектную документацию и выполнение мероприятий по обеспечению взрывопожарной безопасности. После объединения в мебельном цехе №3 стали использовать взрывопожароопасные нитролаки, на которые не была рассчитана система вентиляции.

Данные и иные нарушения в результате неэффективной работы вентиляционной системы повлекли при выполнении отделочных работ 25 сентября 2018 года образование и накопление взрывоопасной паровоздушной смеси внутри воздуховодов вентиляционной системы и окрасочных кабин, привели к процессу химического самовозгорания лакокрасочного материала, возникновению по неосторожности пожара, с воспламенением и последующими взрывами топливно-воздушной смеси.

Помимо главного инженера, исполнявшего обязанности генерального директора, ответственным за выполнение требований правил пожарной безопасности и охраны труда являлся начальник мебельного цеха предприятия. Он также был ответственным за исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных систем в мебельном цехе, однако, более года не принимал мер для устранения нарушений.

По словам следователей, заместитель директора по техническим вопросам УП «БР Консалт» знал о проведенном в 2017 году объединении мебельных цехов, но не проконтролировал выполнение должностными лицами ОАО «Могилевдрев» необходимых мер безопасности.

«При этом он должен был и мог выявить имеющиеся нарушения и принять меры к их устранению в силу возложенных на него служебных обязанностей», — подчеркнули в СК.

Действия 38-летнего бывшего главного инженера, исполнявшего обязанности генерального директора, и 46-летнего бывшего начальника мебельного цеха ОАО «Могилевдрев» квалифицированы следователями по ч. 3 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Заместителю директора по техническим вопросам УП «БР Консалт» предъявлено обвинение по ст. 428 (служебная халатность) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.