Криминальная история с элементами иронии случилась в Мозыре вечером в начале января. Повздорив в игорном клубе, две компании решили выяснить отношения на улице.

Во время словесной перепалки 36-летняя жительница Наровли затеяла драку с двумя парнями. Последние после потасовки ретировались, однако зачинщица посчитала себя пострадавшей и начала звать на помощь.

– Женский крик услышали патрульные милиционеры, которые находились рядом и поспешили к месту происшествия, они успели задержать молодых людей.

В итоге действиям женщины следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело. Однако история на этом не закончилась.

Анализируя видеозапись с места, сыщики приметили пару, которая наблюдала за хулиганством со стороны. Когда потасовка сместилась в сторону, женщина подошла к оставленным вещам и вытащила из сумочки кошелек, а из него – 100 рублей. Портмоне она вернула на место, стерев с него следы своих рук, после чего скрылась.

Известно, что подозреваемая в хулиганстве женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала, а вот другая фигурантка уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.