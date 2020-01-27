Административная ответственность по некоторым правонарушениям, которые годами не встречаются на практике, может быть упразднена. А для лиц, которые ведут асоциальный образ жизни, штрафы предлагается заменить иными видами наказаний.

«Но вопрос об обновлении КоАП и ПИКоАП рассматривается более комплексно и всесторонне. Сегодня говорить о каких-либо предварительных итогах пока преждевременно. Поступает очень большое количество предложений. Минюст запрашивал в том числе мнения и у заинтересованных государственных органов, которые осуществяют правоприменение в данной области. Направление же своих предложений со стороны общественности, наших граждан, уже завершено. Все замечания будут обязательно анализироваться», — рассказал БЕЛТА министр юстиции Олег Слижевский.

По его словам, например, обсуждается новшество, чтобы в принципе упразднить ответственность по некоторым составам правонарушений, поскольку есть такие, которые годами вообще не встречаются на практике. «Зачем, спрашивается, наличие статей в кодексе, которые не работают? Главой государства поставлена задача сделать КоАП таким, чтобы он был сбалансированным и имел акцент на предупреждение проступков. Этот документ не должен быть нагроможден слишком большим составом правонарушений. К примеру, неправомерное использование красного креста и полумесяца предусматривает административную ответственность. Как минимум за последние три года данная статья ни разу не использовалась и к ответственности никто не привлекался. Есть ли необходимость ее сохранения в КоАП, вызывает большой вопрос», — пояснил глава Минюста.

Олег Слижевский также сообщил, что при подготовке проектов КоАП и ПИКоАП планируется категоризация правонарушений в зависимости от степени общественной опасности и тяжести последствий. Также предполагается системный пересмотр вида и размера взысканий в зависимости от причиненного вреда.

Ожидается сокращение круга госорганов и организаций, наделенных правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях. При этом возможно расширение функций прокуратуры. Обсуждается вопрос и об увеличении перечня оснований для освобождения от применения мер административной ответственности, в том числе ввиду малозначительности совершенного деяния.

Серьезная работа проводится и по корректировке Процессуально-исполнительного Кодекса об административных правонарушениях. Дело в том, что сегодня возникает вопрос и со сроками привлечения к ответственности, и с порядком данной процедуры. Министерство юстиции отвечает за принудительное исполнение судебных решений.

«Мы видим множество проблем, связанных с привлечением к ответственности определенной категории лиц. Есть такие граждане, которые нигде не работают, не имеют никакого имущества, но ввиду своего асоциального образа жизни регулярно привлекаются к взысканиям в виде штрафов. Уже на стадии составления протокола, должностное лицо понимает, что взять штраф с такого нарушителя будет просто нереально. Тем не менее, это процессуальное действие совершается. Мы хотим выработать и внести предложения, согласно которым подходы к привлечению к ответственности были бы более дифференцированными в зависимости и от характера нарушения, и от действенности применяемых мер. То есть, в некоторых случаях вместо штрафа должны использоваться другие виды наказаний», — уточнил Олег Слижевский.