Активисты Фонда свободного программного обеспечения опубликовали петицию, в которой потребовали от американской корпорации Microsoft дать вторую жизнь Windows 7.

Таким образом, устаревшая операционная система может стать бесплатной, сообщают интернет-источники.

По мнению сторонников распространения свободного ПО, выход бесплатной версии ОС может быть выгоден как для пользователей, так и для самой компании.

Активисты предлагают сотрудникам Microsoft переформатировать Windows 7 в операционную систему с открытым кодом.

Такое программное обеспечение может свободно распространяться, а программисты получат возможность создавать различные модификации системы.

Именно поэтому представители Фонда свободного ПО рекомендуют Microsoft не «убивать» Windows 7, а сделать её бесплатной и открытой.

Активисты Фонда планируют собрать более 7 тысяч подписей под петицией.

Ранее пользователи операционной системы Windows 7 обратили внимание на невозможность установки фона для рабочего стола. Это произошло 14 января после того, как компания Microsoft официально прекратила обновление операционной системы.

Так, корпорация планирует «перевести» пользователей на актуальную ОС – Windows 10.