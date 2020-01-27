Отец бросил двоих детей в Шереметьево, потому что не может их прокормить

Это не первый раз, когда родители оставляют детей, узнали РЕН-ТВ. Их мать в 2016 году сбежала от мужа. В тот день она отвела детей в детсад и пропала. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре бpocил в московском аэропорту Шереметьево своих сыновей 5 и 7 лет, потому что больше не мог их содержать. С ними он оставил записку с просьбой устроить их в приют, передает Baza.

Заберу позже

Как узнало издание, мужчина работал охранником, активно искал предложения в этой сфере и рассылал резюме в интернете. Отец положил своим сыновьям в рюкзак все необходимые документы и записку. По его словам, ему нечем кормить детей.

Детей накормили в аэропорту, потом отвели в дежурную часть, чтобы выяснить все обстоятельства и решить, как им помогать дальше.

«Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет», — говорится в тексте записки.

Правоохранители в настоящее время paзыcкивают их отца. «По прилете из Хабаровска в Москву он оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту. Мальчики 2011 и 2014 года рождения доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. В дальнейшем дети будут переданы в медицинское учреждение», — говорится в заявлении властей.

Детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова заявила, что взяла данную ситуацию на контроль. В ближайшее время детей обследуют в больнице. Начаты поиски ближайших родственников мальчиков.

Это не первый раз, когда родители оставляют детей, узнали РЕН-ТВ. Их мать в 2016 году сбежала от мужа. В тот день она отвела детей в детсад и пропала. Сейчас ее местонахождение неизвестно.