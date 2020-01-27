Ряд белорусских оппозиционных партий заявили о решении провести праймериз и выдвинуть единого кандидата в президенты на предстоящих выборах.

«Впервые с 2005 года произошло объединение оппозиции вокруг идеи выдвижения единого кандидата», — сказал председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич на пресс-конференции в понедельник в Минске.

Губаревич подчеркнул, что помимо выдвижения единого кандидата планируется подготовить программу системных реформ, с которой кандидат и пойдет на выборы.

Как отметил лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, принять участие в праймериз могут как претенденты от партий, так и беспартийные обычные граждане. Однако гражданам необходимо будет предоставить не менее 200 подписей в свою поддержку.

«Каждый претендент должен соответствовать шести критериям: выступать за независимую Беларусь и против диктатуры, за защиту социальных и экономических прав граждан, за выход Беларуси из ОДКБ, разрыв соглашения о Союзном государстве Беларуси и России, и вывод зарубежных военных объектов с территории страны, за развитие белорусского языка и культуры, за развитие добрососедских равноправных отношений с ЕС, США, Россией и другими странами», — подчеркнул он.

Кроме того, продолжил Борисов, каждый претендент в единые кандидаты должен будет сделать взнос в 500 евро для организации праймериз. «Средства пойдут на организацию поездок в регионы, проведение конгресса демсил и создания сайта для голосования», — сказал он.

Сама процедура праймериз будет из нескольких этапов: интернет- голосование, голосование во время поездок в регионы и голосование на итоговом конгрессе демсил. На каждом из этих этапов потенциальный кандидат может набрать 30 баллов, еще 10 баллов распределят между своими претендентами партии-организаторы праймериз. Кампания по выбору единого кандидата завершится в конце мая.

По словам сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталия Рымашевского, на данном этапе уже есть предварительный список из семи человек, которые хотят стать кандидатами.

В свою очередь, руководитель Партии БНФ Григорий Костусев, присутствовавший на пресс-конференции, предложил выдвинуть единым кандидатом сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павла Северинца, поскольку он «в деле защиты независимости Беларуси показал на что он способен, и действительно оказался настоящим лидером протестных акций».

В настоящий момент партиями-организаторами праймериз являются движение «За свободу», «Белорусская христианская демократия», Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и Партия БНФ.

Выборы президента Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. В ноябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента. «Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах», — сказал Лукашенко.