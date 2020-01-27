ГАИ по всей стране с понедельника начинает использовать специальное техническое средство «ПаркРайт» для фиксации нарушений ПДД вблизи пешеходных переходов, сообщила в Telegram-канале официальный представить МВД Ольга Чемоданова, передает Sputnik.

Речь идет о системе, которая установлена в салоне автомобиля Госавтоинспекции и фиксирует нарушения.

«В зоне особого внимания будет припаркованный не по правилам транспорт (в том числе грузовой), который ухудшает обзорность, и тем самым создает угрозу безопасности на пешеходных переходах», — отметила Чемоданова.

В отношении нарушителей будет выноситься постановление о наложении административного взыскания.

В МВД напомнили, что остановка и стоянка транспортных средств на пешеходных переходах и ближайших 15 метрах дороги запрещена. Стоящий в нарушение этого правила рядом с переходом транспорт ограничивает обзор и увеличивает вероятность возникновения опасных ситуаций.

В минувшем году на пешеходных переходах было совершено более 680 наездов на пешеходов, в результате которых 39 человек погибли и 671 получил травмы, напомнили в ведомстве.