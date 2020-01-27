В Беларуси необходимо уходить от уравнительного принципа в формировании пенсии.

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда заявил об этом, отметив, что пенсионная система в стране работает.

В своем интервью в программе «Неделя» в эфире СТВ Михаил Орда подчеркнул, что важные вопросы относительно пенсионного обеспечения в Беларуси планируется рассмотреть на VIII съезде Федерации профсоюзов.

Он отметил, что в стране пенсионная система отлажена и работает, пенсии выплачиваются своевременно.

При этом данная система, как и любая другая, касающаяся миллионов людей, требует пристального внимания, своевременного совершенствования и дополнения.

По мнению Орды, в пенсионной системе есть один из вопросов, на который следует обратить внимание уже сейчас.

Он касается уравнительного принципа, когда не важно, сколько ты зарабатываешь, есть ли у тебя высокая квалификация труда.

Орда заметил, что такого быть не должно. Важно учитывать, какой вклад человек внес и в производство, и в работу.

В стране должна развиваться накопительная пенсия. При формировании такой системы важно учесть всевозможные нюансы, что позволит системе на практике работать полноценно и без сбоев.

Также профсоюзы на съезде будут обсуждать вопрос касательно усовершенствования системы эффективной защиты прав граждан.

Михаил Орда подчеркнул, цитируя слова президента, что в стране должно быть справедливое отношение к человеку. Данный принцип является главным фундаментом работы профсоюзов.