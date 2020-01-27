Министерство внутренних дел Беларуси не комментирует данные ряда СМИ о том, что задержан бывший начальник второго управления ГУБОПиК МВД полковник милиции Владимир Тихиня.

Информация, что задержан и находится в СИЗО КГБ один из опытнейших оперативников белорусской милиции, «гроза» воров в законе полковник Тихиня, появилась в понедельник днем. СМИ сначала сослались на близких родственников полковника, потом появились сведения, что они отказались от своих слов.

«Информации для СМИ по данному вопросу мы не располагаем», – заявила Sputnik в понедельник официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, отвечая на вопрос, задержан ли Тихиня.

Несколько источников Sputnik косвенно подтвердили информацию, что полковник может находиться в СИЗО, но уточнили, что «он в отпуске». «Полно случаев, когда людей в погонах и не в погонах доставляют в СИЗО, а потом разберутся, извинятся и отпустят. Это жизнь», – сказал собеседник агентства.

Мобильный телефон Тихини не отвечает, но и не отключен. Официальных комментариев силовых структур по по данному вопросу нет. Но уже появились сообщения Telegram-каналов, в которых называются возможные причины задержания.

Тихиня осуществлял оперативное руководство при раскрытии таких громких дел, как дело «морозовцев», «пожарников», «поселковых», работал по делам всех известных в Беларуси «воров в законе», а также по делу об убийстве бизнесмена из Березино Сергея Метельского. Недавно он ушел в отставку, на его должность был назначен его заместитель – Денис Чемоданов. Несмотря на то что он покинул пост начальника 2-го управления, Тихиня продолжил работать в ГУБОПиК.

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