В Минске 26 января на пешеходном переходе машина сбила 28-летнюю женщину. Она успела оттолкнуть от себя коляску с ребенком, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Легковой автомобиль Honda ехал со стороны проспекта Жукова в направлении Бетонного проезда. На улице Харьковской машина сбила женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Заметив автомобиль, она вовремя оттолкнула от себя коляску с ребенком. Он не пострадал. У женщины диагностировали ушиб мягких тканей ноги.

По факту аварии проводится проверка.