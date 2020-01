Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Песня года» за композицию Bad Guy.

Церемония «Грэмми 2020» прошла в американском Лос-Анджелесе, передает Sputnik.by.

На звание лучшей композиции были номинированы Лана Дель Рей с Norman Fucking Rockwell!, Леди Гага с Always Remember Us This Way, Тейлор Свифт с композицией Lover, Таня Такер с Bring My Flowers Now, а также H.E.R с Hard Place, Льюис Капальди с Someone You Loved и Lizzo Truth Hurts.

Так как награда за лучшую песню года вручается ее авторам, то, помимо Айлиш, приз получил ее брат Финнеас О’Коннелл.

Номинация на «Грэмми» стала дебютной в карьере Айлиш. Всего на «Грэмми-2020» она выдвигалась в шести номинациях: кроме «Песни года» она была представлена в трех главных категориях («Альбом года», «Лучший новый исполнитель» и «Запись года»), а также в номинациях «Лучшее сольное поп-исполнение», «Лучший инжиниринг альбома, неклассический» и «Лучший вокальный поп-альбом».

По количеству номинаций Айлиш идет вровень с рэпером Lil Nas X, лидирует исполнительница Лиззо – у нее 8 номинаций.

Музыкальная премия «Грэмми» вручается в 84 номинациях – от популярной до классической музыки. Номинанты были объявлены 20 ноября 2019 года.